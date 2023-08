Ученые: работники делают больше ошибок во второй половине дня и по пятницам

Офисные работники склонны чувствовать себя менее продуктивными к концу дня и в конце каждой рабочей недели. Группа исследователей Техасского университета A&M нашла объективные доказательства этого явления, пишет Phys.org.



Недавнее исследование, проведенное Техасской школой общественного здравоохранения A&M, использовало новый метод сбора данных, чтобы показать, что сотрудники действительно менее активны и более склонны к ошибкам во второй половине дня и по пятницам, а пятница во второй половине дня представляет собой самую низкую точку производительности труда.



Исследование было опубликовано в недавнем выпуске PLOS ONE.



Исследователи изучили показатели использования компьютеров 789 штатными сотрудниками крупной энергетической компании в Техасе за двухлетний период — с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.



“Большинство исследований производительности труда используют самоотчеты сотрудников, надзорные оценки или носимые технологии, но они могут быть субъективными и инвазивными, — сказал Марк Бенден, профессор и глава Департамента гигиены окружающей среды и гигиены труда. - Вместо этого мы использовали показатели использования компьютера — такие вещи, как скорость набора текста, ошибки при наборе текста и активность мыши — чтобы получить объективные, неинвазивные данные о моделях работы компьютера”.



Затем команда сравнила модели использования компьютера в разные дни недели и время суток, чтобы увидеть, какие модели возникают.



“Мы обнаружили, что использование компьютеров увеличилось в течение недели, а затем значительно снизилось по пятницам, — сказал Тэхен Ро, доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики. - Люди печатали больше слов и совершали больше движений мышью, щелчков мышью и прокрутки каждый день с понедельника по четверг, а затем меньше этой активности в пятницу“.



Кроме того, по словам Ро, использование компьютера уменьшалось с каждым днем, особенно по пятницам.



“Сотрудники были менее активны во второй половине дня и делали больше опечаток во второй половине дня, особенно по пятницам, — сказал он. - Это согласуется с аналогичными выводами о том, что количество задач, выполняемых работниками, неуклонно увеличивается с понедельника по среду, а затем уменьшается в четверг и пятницу“.



Какой вывод для работодателей? Во-первых, гибкие схемы работы, такие как гибридная работа или четырехдневная рабочая неделя, могут сделать сотрудников более счастливыми и продуктивными.