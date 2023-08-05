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Ученые: работники делают больше ошибок во второй половине дня и по пятницам
05.08.2023 16:45 Ирина Демьянова

Ученые: работники делают больше ошибок во второй половине дня и по пятницам

Офисные работники склонны чувствовать себя менее продуктивными к концу дня и в конце каждой рабочей недели. Группа исследователей Техасского университета A&M нашла объективные доказательства этого явления, пишет Phys.org.

Недавнее исследование, проведенное Техасской школой общественного здравоохранения A&M, использовало новый метод сбора данных, чтобы показать, что сотрудники действительно менее активны и более склонны к ошибкам во второй половине дня и по пятницам, а пятница во второй половине дня представляет собой самую низкую точку производительности труда.

Исследование было опубликовано в недавнем выпуске PLOS ONE.

Исследователи изучили показатели использования компьютеров 789 штатными сотрудниками крупной энергетической компании в Техасе за двухлетний период — с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

“Большинство исследований производительности труда используют самоотчеты сотрудников, надзорные оценки или носимые технологии, но они могут быть субъективными и инвазивными, — сказал Марк Бенден, профессор и глава Департамента гигиены окружающей среды и гигиены труда. -  Вместо этого мы использовали показатели использования компьютера — такие вещи, как скорость набора текста, ошибки при наборе текста и активность мыши — чтобы получить объективные, неинвазивные данные о моделях работы компьютера”.

Затем команда сравнила модели использования компьютера в разные дни недели и время суток, чтобы увидеть, какие модели возникают.

“Мы обнаружили, что использование компьютеров увеличилось в течение недели, а затем значительно снизилось по пятницам, — сказал Тэхен Ро, доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики. - Люди печатали больше слов и совершали больше движений мышью, щелчков мышью и прокрутки каждый день с понедельника по четверг, а затем меньше этой активности в пятницу“.

Кроме того, по словам Ро, использование компьютера уменьшалось с каждым днем, особенно по пятницам.

“Сотрудники были менее активны во второй половине дня и делали больше опечаток во второй половине дня, особенно по пятницам, — сказал он. - Это согласуется с аналогичными выводами о том, что количество задач, выполняемых работниками, неуклонно увеличивается с понедельника по среду, а затем уменьшается в четверг и пятницу“.

Какой вывод для работодателей? Во-первых, гибкие схемы работы, такие как гибридная работа или четырехдневная рабочая неделя, могут сделать сотрудников более счастливыми и продуктивными.

 

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