



Ученые пролили свет на гигантские морские волны-убийцы

Океанские волны высотой с восьмиэтажный дом, которые когда-то считались морским фольклором, можно изучать с помощью световых волн, что дает надежду предсказать, где эти монстры могут появиться, заявили американские исследователи в среду.



“Эти гигантские волны фигурировали во многих известных литературных произведениях, от “Одиссеи” до 2Робинзона Крузо”, но долгое время они считались просто предметом мифов”, – говорит Даниэль Солли из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, автор исследования, опубликованного в журнале Nature.



Эти блуждающие или причудливые волны могут появиться из ниоткуда в спокойном море. Их невероятная высота – около 30 метров – может разбить корабль вдребезги.



“Даже современные корабли не застрахованы от таких повреждений”, – отметил Солли в телефонном интервью.



Ученые думали, что это просто выдумки моряков, пока в середине 1990-х годов они не заметили одну из таких волн на нефтяной платформе в Северном море. Сейчас исследователи изучают, как они формируются. Солли считает, что ответ можно найти, изучая световые волны, которые ведут себя подобно волнам на воде. Он изучал свойства световых волн, распространяющихся в стекле, когда было обнаружено, что оптические волны-убийцы, причудливые короткие импульсы интенсивного света, похожи на причудливые волны на воде.



Солли начал искать возможные объяснения и обнаружил резкое сходство между математическими уравнениями, описывающими блуждающие водяные и световые волны.



“Чем больше мы изучали это, тем яснее становилось, что то, что мы видели, было оптическим аналогом того же эффекта”, – говорит он.



При дальнейшем изучении ученые обнаружили предсказуемое изменение, которое превратило нормально выглядящую волну в блуждающую световую волну.



“По сути, мы нашли “тонкое место”. Если вы пощекочете волну в этом конкретном месте, она превратится в одну из этих волн-убийц”, – объясняет ученый.



“Вполне вероятно, что аналогичный эффект проявляется и в волнах на воде”.



Исследователи надеются, что удастся разработать более полные модели и изучить новые способы их прогнозирования.