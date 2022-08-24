



Ученые применили музыку для выявления когнитивных расстройств

Ученые из Тель-Авивского университета разработали метод использования музыки для измерения активности мозга, чтобы выявить снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Новый метод основан на 15-минутном измерении электрической активности мозга при выполнении простых музыкальных заданий. По словам ученых, их разработка позволяет проводить рутинный мониторинг и раннее выявление снижения когнитивных функций для лечения и предотвращения быстрого ухудшения состояния пациента.

Метод опирается на сочетание портативного устройства компании Neurosteer для измерения и анализа электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и короткого музыкального упражнения, разработанного аспиранткой Нетой Маймон из Школы психологических наук.

Во время теста испытуемый подключается к портативному с помощью клейкой ленты с тремя электродами и выполняет ряд музыкально-познавательных задач.

Задания включают в себя короткие мелодии, исполняемые на разных инструментах. Испытуемым предлагается выполнять различные задания, например, нажать кнопку каждый раз, когда звучит какой-то конкретный отрывок, или только тогда, когда звучит скрипка. Также тест включает несколько минут медитации под музыку, призванную привести мозг в состояние покоя и обеспечить "базовые" показатели для сравнения.

Полученные результаты ЭЭГ были проанализированы с использованием технологии машинного обучения. Согласно результатам, музыка действительно является эффективным инструментом для измерения мозговой активности.

"Наш метод позволяет отслеживать когнитивные способности и обнаруживать их снижение уже на ранних стадиях с помощью быстрого и легкого теста, который можно провести в любой клинике. Сегодня миллионы людей во всем мире находятся в группе риска снижения когнитивных функций, и в ближайшие десятилетия их число будет только увеличиваться. Наш метод может обеспечить раннюю диагностику этих проблем и таким образом открыть новые возможности лечения и профилактики, улучшая таким образом качество жизни пожилых людей во всем мире", - отметили ученые.