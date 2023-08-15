



Ученые придумали, как сделать растительное мясо более похожим на оригинал

Ученые из британского университета Лидса придумали методику, которая позволяет сделать растительное мясо по вкусу и ощущениям более похожим на оригинал.



Результаты исследования были обнародованы в журнале Nature Communications.



Как правило, многие потребители жалуются на то, что растительное мясо имеет сухую текстуру. По словам ученых, это можно исправить, добавив в продукцию гелеобразные частицы из растительных белков и воды.



Уточняется, что продукты, созданные с добавкой этого микрогеля, во время употребляются в пищу приобретают влажную и жирную текстуру.



"Поскольку микрогель содержит значительную долю воды, обращением с ним может оказаться сложным процессом. В связи с этим, необходимо проводить систематические исследования", - отметила одна из авторов исследования, профессор Школы пищевых наук и питания Анвеша Саркар.