



Ученые придумали, как получать энергию из воздуха

Ученые придумали, как можно получать энергию из воздуха, используя практически любой материал.



Результаты исследования опубликованы в статье Advanced Materials.



Уточняется, что почти любой материал может быть использован для преобразования энергии из влаги в воздухе в электричество. По словам ученых, их открытие может привести к непрерывному производству чистой энергии, а окружающая среда, тем временем, меньше будет загрязняться.



Использовать для этого можно практически любой материал, если его можно разбить на мелкие части.



"То, что мы изобрели, можно представить себе как небольшое искусственное облако. Это действительно очень легкодоступный огромный источник непрерывной чистой энергии. Представьте, что везде, куда бы вы ни отправились, было бы доступно чистое электричество", — сказал профессор Массачусетского университета Джун Яо.



Генератор с воздушным приводом будет обеспечивать непрерывное производство чистой энергии. Такое устройство в отличие от солнечных батарей или ветряных турбин может работать где угодно. Генератор - размером с ноготь и тоньше одного волоса. Устройство усеяно крошечными отверстиями, известными как нанопоры.