



Ученые придумали, как делать аккумуляторы из отходов

Сингапурские ученые создали аккумуляторы из бытовых отходов, которые, по их словам, в два раза мощнее, чем на современных смартфонах.



По данным Chemical Engineering, такой прорыв совершили исследователи Наньянского технологического университета.



В частности, они придумали новый метод обработки бумажных одноразовых упаковок, пакетов и картонных коробок. Все это они могут превращать в электроды для перезаряжаемых батарей.



Лазер помогает разрезать отходы на тонкие листы с решетками разной формы. После этого получаемый материал нагревается до 1200 градусов в специальной печи, из-за чего бумага превращается в чистый углерод, водяной пар и масла. Все это превращается в электроды.



По словам исследователей, созданная из отходов батарея выдерживает до 1200 циклов зарядки и разрядки, а также в пять раз лучше выдерживает физические нагрузки, чем современных смартфонах.