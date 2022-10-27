



Ученые придумали, как читать чужие мысли

Функциональная магнитно-резонансная томография может помочь прочитать чужие мысли.

По данным Science Alert, такой способ придумали нейробиологи из Техасского университета в Остине.

Благодаря ФМРТ, ученые могут отслеживать поток насыщенной кислородом и энергией крови через мозг, измеряя таким образом его активность.

Нейробиологи дали послушать испытуемым почти 16 часов различных подкастов и передач, после чего сравнили через декодер расшифровку аудио и записанной активности мозга. Дословно мысли прочесть не удалось, зато получилось узнать общее их содержание. Программа, которую они использовали, смогла установить, что именно слушали испытуемые, по активности мозга. По словам ученых, это большой успех, хоть и нужно еще доработать декодер.

В будущем эта технология поможет людям, которые не в состоянии самостоятельно разговаривать и печатать.