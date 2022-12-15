



Ученые приблизились к разгадке тайны темной материи

"Темные фотоны" могут помочь в объяснении того, почему космические межгалактические нити горячее, чем предсказывает Стандартная модель физики.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Physical Review Letters.

Исследование проводили ученые из Ноттингемского университета, Тель-Авивского университета, Нью-Йоркского университета и Института фундаментальной физики Вселенной в Триесте. Оно обеспечивает поддержку теории о том, что темные фотоны составляют темную материю и могут служить первым наблюдением эффектов темной материи за пределами ее гравитационных эффектов.

Космические нити, известные как линия Лайман-альфа изучаются с помощью спектрографа на космическом телескопе Хаббл. Наблюдения показали, что нити были горячее, чем предполагалось при моделировании, проведенном в соответствии со Стандартной моделью. Ученые считают, что роль в этом сыграли как раз темные фотоны.

Речь идет о гипотетических частицах, которые могут образовывать темную материю, которая согласно теории, составляет около 85% материи во Вселенной. В отличие от обычных фотонов, темные имеют массу на 20 порядков меньше, чем у электрона.

Гипотетические частицы также могут взаимодействовать с обычными фотонами, позволяя преобразовываться в низкочастотные фотоны, которые могут нагревать "космическую паутину".