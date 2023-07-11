



Ученые превратили бумажные отходы в лекарства

Группа ученых из Университета Бата превратила бумажные отходы в сырье для производства распространенных болеутоляющих средств, пишет New Atlas.



Вместо химикатов на основе нефти исследователи предлагают использовать отходы бумажной промышленности. В частности, речь идет о химическом веществе бета-пинен. Его получают из сосновых деревьев. Это - природное соединение, которое входит в состав ароматного скипидарного масла.



Ученые использовали процесс, известный как "реакторы непрерывного потока" для производства парацетамола и ибупрофена и других важнейших компонентов для ряда лекарств и бытовых товаров.



"Одним из таких ингредиентов является 4-HAP - ключевой компонент бета-блокаторов, используемых при сердечных заболеваниях, лекарствах от астмы и даже парфюмерии и чистящих средств. Проще говоря, это исследование похоже на превращение кучи мусора в сундук с сокровищами: из того, что обычно считается отходами, создается нечто чрезвычайно ценное и нужное. Более того, поскольку реакторы непрерывного потока легче использовать в больших масштабах, весь процесс может стать практической, повседневной частью производства лекарств", - говорят исследователи.



