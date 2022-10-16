



Ученые предупредили об опасности мертвых микроорганизмов в море

Мертвые микроорганизмы в море могут вызывать цунами.

К такому выводу пришли геологи Веллингтонского университета Виктории, пояснив, что речь идет об останках умерших одноклеточных.

Ученые пояснили, что мертвые микроорганизмы превращаются в кальциты, которые могут влиять на движение тектонических плит. Однако точных данных о том, могут ли они вызвать цунами нет, поскольку эту сферу крайне сложно изучать.

Изучив открытые залежи известняка, геологи подумали, что, теоретически, нерастворенный кальцит мог бы помешать движению тектонических плит.

Ученые с 26-процентной вероятностью уверены, что в течение следующих 50 лет вдоль разлома Новой Зеландии, в зоне субдукции Хикуранги, будет мощное землетрясение, которое может вызвать большое цунами.