



Ученые представили совершенно потрясающий новый вид галактики Млечный Путь

Потребовалось два года — и 21 400 снимков — чтобы запечатлеть удивительный вид вашего спирального галактического дома, Млечного Пути.



18 января астрономы опубликовали "гигантский" обзор Млечного Пути в рамках амбициозного проекта под названием "Обзор камеры темной энергии". Они зафиксировали этот вид с помощью прибора под названием "Камера темной энергии" в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, расположенной на высоте 7200 футов в Чили. Камера установлена ​​на большом телескопе шириной более 13 футов; в конечном итоге он сделал снимки колоссальных 3,32 миллиарда объектов, большинство из которых — звезды.



"Это настоящий технический подвиг. Представьте себе групповое фото более трех миллиардов человек, и каждый из них узнаваем!" — говорится в заявлении директора отдела астрономических наук Национального научного фонда Деборы Фишер. — "Астрономы будут изучать этот подробный портрет более трех миллиардов звезд Млечного Пути в течение десятилетий. Это фантастический пример того, чего может достичь партнерство между федеральными агентствами".



Вероятно, в Млечном Пути более 100 миллиардов звезд, так что эта панорама представляет собой очень подробный образец галактики, видимой из южного полушария Земли.



Это изображение — часть гигантской космической панорамы, наполненное звездами и темными пылевыми облаками, представляет собой небольшой фрагмент — просто булавочный укол — из полного обзора Млечного Пути с помощью камеры темной энергии (DECaPS2)", — поясняется в пресс-релизе NOIRLab.



И если вы хотите больше, то можете просмотреть воспользоваться средством просмотра Legacy Survey Viewer.



Наша галактика содержит множество звезд, но также содержит гигантские области пыли и газа . Чтобы заглянуть сквозь эти запутанные области космоса, астрономы зафиксировали длины волн света, невидимые невооруженным глазом, которые называются длинами волн ближнего инфракрасного диапазона. Этот тип света, который распространяется более длинными волнами, чем видимый свет, может проникать или проходить сквозь космическую пыль, открывая то, что находится за ее пределами.



Эти новые изображения захватывают почти неисчислимое количество звезд. Тем не менее, мы многого не можем увидеть, но можем представить. У большинства звезд есть по крайней мере одна планета, и у многих есть разнообразные солнечные системы. Это составляет более триллиона экзопланет только в нашей галактике Млечный Путь.

