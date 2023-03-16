



Ученые: популярный подсластитель оказывает иммунодепрессантное действие

Сукралоза, популярный искусственный подсластитель, стал основным продуктом в домашнем хозяйстве, позволяя людям подслащивать еду и напитки без дополнительных калорий или сахара.



В ответ на опасения, высказанные по поводу долгосрочных последствий регулярного употребления подсластителей, исследователи из лондонского института биомедицинских исследований Фрэнсиса Крика изучили влияние сукралозы на иммунную систему.



В исследовании , опубликованном в журнале Nature, ученые объяснили, что сукралоза примерно в 600 раз слаще сахара и может быть обнаружена у людей после ее употребления в пищу или напитки.



Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA), согласно исследованию, установило максимально допустимое суточное количество потребляемой сукралозы на уровне 15 мг на килограмм массы тела. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило его на уровне 5 мг на килограмм. Имея в виду эти параметры, исследователи провели свои эксперименты на мышах.



Чтобы проверить влияние сукралозы на иммунную систему, исследователи из Института Крика изучили различные иммунные реакции у мышей, которым давали различные дозы сукралозы, и сравнили их с химически несвязанным подсластителем — сахарином натрия. Они вводили эритроциты овцы в системы мышей, чтобы вызвать иммунный ответ.



Ученые обнаружили, что все группы, получавшие дозы сукралозы, имели заметно более низкие показатели пролиферации Т-клеток . Т-клетки являются важным типом лейкоцитов и играют центральную роль в адаптивном иммунном ответе. Это снижение Т-клеток не наблюдалось у мышей, которым давали подсластители, не содержащие сукралозу.



Хотя тест проводился на мышах, авторы исследования предположили, что это может иметь серьезные последствия для здоровья человека.







