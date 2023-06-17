



Ученые подтвердили способность мозга запоминать иностранные слова во сне

Эксперименты с добровольцами показали, что незнакомые слова с переводом, которые мы слышим во сне, откладываются в памяти.



Существует гипотеза о том, что во сне можно учиться быстрее и эффективнее обычного, главное – делать это правильно. Ученые относятся к таким заявлениям достаточно скептически, хотя существуют определенные свидетельства того, что мозг действительно способен обрабатывать и хранить информацию, полученную в определенной фазе сна. Чтобы проверить это, исследователи Бернского университета провели необычные эксперименты на добровольцах. Их результаты представлены в онлайн-библиотеке bioRxiv.



С точки зрения обучения главный интерес привлекает медленно волновой (глубокий) сон – точнее говоря, его первая фаза, во время которой в мозгу чередуются короткие волны активности, пики и спады, длятся около 30 секунд. Флавио Шмидиг (Flavio Schmidig) и его коллеги разработали алгоритм, который по данным электроэнцефалографа предсказывает точное наступление следующего пика и спада мозговых волн. Этот алгоритм использовали для экспериментов на 30 добровольцах (носителях немецкого языка).



Волонтерам проигрывали короткие, двусложные слова: в одно ухо – на немецком, а в другое – в условном “переводе”. Такой "перевод" представлял собой случайный набор слогов, несуществующих в реальности, чтобы исключить случайное влияние прошлого знакомства участников с иностранными языками. Одна половина добровольцев слышала эти слова в моменты пиков мозговой активности, а вторая – в периоды спада. В общей сложности они выслушивали по 27 слов, относящихся к трем категориям понятий – животные, места и инструменты. Каждое слово проигрывалось четырежды.



Эффективность такого обучения проверяли через 12 часов. Добровольцам снова проигрывали "переведенное" слово и просили отнести его к одной из трех категорий. Понятно, что при случайном ответе вероятность правильного выбора составляет около 33 процентов, и именно такой результат продемонстрировала группа, слышавшая слова во сне в периоды пиков активности мозга. Во второй группе показатель оказался несколько выше – 37 процентов, что почти не отличается от случайного. Однако, когда ученые повторили проверку через 24 часа, эта группа продемонстрировала лучшие результаты – 41 процент правильных ответов.



Статистический анализ подтвердил, что это не может быть простой случайностью. Ученые заключили, что при воспроизведении слов в моменты коротких спадов волн мозговой активности в начальный период глубокого сна некоторое запоминание действительно происходит. Однако этот эффект можно в лучшем случае назвать достаточно умеренным. Он скорее демонстрирует сам факт способности мозга улавливать и сохранять новую информацию в такие моменты сна и вряд ли станет серьезным методом обучения.