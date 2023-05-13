



Ученые описали вкус человечины

Эту новость людям слабонервным, пожалуй, лучше не читать. Речь в ней пойдет о вкусе мяса... человеческого - сырого и замороженного. О том, какое на вкус человеческое мясо, рассказали миру ученые. А помогали светилам науки в этом, конечно же, люди.



Так, например, чтобы изучить, какая по вкусу голень человеческая, ученые еще в 2014 году взяли у научного журналиста ВВС Грега Фута кусок мышцы из его голени. Дальше закрутилось-завертелось и в результате ученые провели уникальное исследование, в котором собрали свидетельства людей, причастных к каннибализму. Благодаря этому они и выяснили, какое по вкусу человеческое мясо, пишет Daily Mail.



В материалах исследователей также приведены слова немецкого каннибала Армина Мейвеса. Он утверждал, что человеческое мясо больше похоже на свинину, однако "более горькое и жесткое".

А вот японский каннибал Исей Сагава заявил, что оно "нежное и мягкое", как тунец.

Люди, выжившие в авиакатастрофе в Андах в 1972 году и просто вынужденные есть своих попутчиков, уверяли, что замерзшая человеческая плоть не имеет вкуса.

Возвращаясь к куску мышцы из его голени журналиста Фута, исследователи его не пробовали, а только обработали в лаборатории. Так они получили представление о текстуре сырого мяса, а еще приготовили его и изучили ароматы.

Выяснилось, что мышечная ткань содержит такие же волокна, как куриная грудка и некоторые части, подобны говядине. По словам ученых, пахло оно очень приятно - более насыщенно, чем свинина или курица.

Напомним

, в Германии по подозрению в убийстве и каннибализме полиция задержала 41-летнего преподавателя - завсегдатая чатов, посвященных каннибализму. В берлинской прокуратуре подтвердили, что задержанный интересовался поеданием людей.