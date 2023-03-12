



Ученые обнаружили вены динозавра, жившего 80 миллионов лет назад

Несколько лет назад ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили структуры, подобные кровеносным сосудам. Тогда ученые выдвинули предположение, что находка принадлежит гадрозавру, жившему на Земле 80 миллионов лет назад, пишет IFLScience.



Известно, что это животное было 9-метров высотой и было травоядным. Динозавр имел уткообразное тело.



В 2015 году ученые в своем исследовании определили, что эти структуры почти наверняка являются остатками настоящих кровеносных сосудов, когда-то перекачивавших кровь внутри динозавра. К слову, раньше считалось, что эта находка – просто биопленка, оставшаяся от вторжения бактерий или других загрязнений.



Исследователи изучали образец с помощью масс-спектроскопии высокого разрешения, которое смогло обнаружить несколько белков (среди них – миозин), встречающихся в клетках кровеносных сосудов.



Поразительно, что органические структуры, такие как кровеносные сосуды и клетки, могут оставаться нетронутыми в течение миллионов лет без окаменения. Несмотря на то, что этими венами текла кровь миллионы лет назад, они до сих пор остаются в прекрасной форме.



Результаты исследования откроют новые пути для поиска вопросов эволюционных связей вымерших организмов, а также позволят определить значительные модификации белка и время, когда они могли возникнуть.



К слову, кровеносные сосуды динозавров – не единственные мягкие ткани, к которым добрались ученые. На самом деле достаточно часто можно найти сохраненную кожу "мумифицированных динозавров".



Такие находки позволяют посмотреть, как динозавры приспособились к своей среде, когда они были живы.



