



Ученые обнаружили сходство в каменных орудиях древних людей и обезьян

Преднамеренно изготовленные отщепы из камня и с острыми краями являются главным свидетельством появления технологий в нашей родословной. Эти данные используются для расшифровки самого раннего поведения, познания и стратегий жизнеобеспечения гоминидов, пишет Tech Explorist.



В новом исследовании ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружили артефакты, созданные обезьянами Старого Света в Таиланде, которые напоминают каменные орудия. Они похожи на те, которые исторически идентифицированы как сделанные ранними гоминидами.



Исследование бросило вызов давним убеждениям о происхождении преднамеренного производства инструментов в нашей родословной.



Исследование каменных орудий труда длиннохвостых макак проходило в таиландском национальном парке Пханг Нга. Эти обезьяны разбивают орехи с помощью каменных орудий. При этом животные часто используют свои наковальни и молотки. Полученная коллекция битых камней значительна и разбросана по всей сельской местности. Кроме того, многие из этих артефактов имеют общие черты, по которым можно отличить преднамеренно созданные каменные орудия от других типов из самых ранних археологических раскопок в Восточной Африке.



Ведущий автор Томас Проффит, исследователь из Института эволюционной антропологии Макса Планка, сказал: “Способность намеренно делать острые каменные отщепы рассматривается как решающий момент в эволюции гоминидов, и понимание того, как и когда это произошло, является огромным вопросом. это обычно исследуется путем изучения прошлых артефактов и окаменелостей. Наше исследование показывает, что производство каменных орудий не является чем-то уникальным для людей и наших предков”.



Многие из артефактов, созданные обезьянами, попадают в диапазон тех, которые часто ассоциируются с ранними гоминидами, сравнив непреднамеренно созданные каменные фрагменты, образованные макаками, с самыми ранними археологическими раскопками.



Недавно обнаруженные каменные орудия макак дают новое представление о том, как наши самые ранние предки могли разработать первую технологию. И это могло произойти гораздо раньше, чем считается согласно археологическим записям.



Лидия Лунц, старший автор исследования и руководитель группы по исследованию технологических приматов в Институте эволюционной антропологии им. Макса Планка, сказала : “Это открытие показывает, как живые приматы могут помочь исследователям изучить происхождение и эволюцию использования инструментов в нашей родословной”.



