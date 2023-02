В Новой Зеландии обнаружены окаменелости “птицы-монстра”

Исследуя древние окаменелости ученые обнаружили останки гигантского вида пингвинов в Новой Зеландии высотой более 1,9 метра. Эти “птицы-монстры” были самыми большими когда-либо существовавшими пингвинами, из тех, о которых известно человечеству. Исследователи опубликовали свои выводы в Journal of Paleontology.



Ученые назвали вид Kumimanu fordycei, и установили, что птицы жили на планете около 55-60 миллионов лет назад. Новый анализ костей показал, что птица была ближе к 1,9 м и весила около 150 кг. Для сравнения, самый крупный из ныне живущих Императорский пингвин имеет рост до 1,25 метра и весит около 40 кг.



Окаменелые кости птицы-монстра были найдены на Южном острове Новой Зеландии. Считается, что птица использовала эти места для размножения.

Kumimanu fordycei считается одним из самых ранних видов пингвинов. Хотя точная диета “птицы-монстра” неизвестна, исследователи полагают, что она питалась разнообразной крупной рыбой, кальмарами и другими морскими обитателями.



Исследование дает представление об эволюции и разнообразии пингвинов и указывает на то, что эти “птицы-монстры” когда-то имели гораздо больший ареал и разнообразие, чем сегодня. Открытие этих птиц-монстров также может помочь палеонтологам лучше понять, как пингвины адаптировались к изменению климата и их роль в более крупной экосистеме древнего Южного полушария.



