



Ученые обнаружили новый вид кошек

На острове Корсика ученые обнаружили новый вид кошки, обладающей особой генетической идентичностью. Об этом сообщает научное французское издание OFB.



О существовании данного животного, которого местные жители называют кот-лиса, знали очень давно. С ХХ века эта популяция подвергалась более или менее точным, а иногда и ошибочным описаниям. Впрочем, случайная поимка кошки дикого типа в 2008 году ознаменовала начало программы исследований животного, живущего в дикой природе на Корсике.



Так, первые генетические анализы показали, что эти особи не являются европейскими дикими котами. А новое исследование, в котором применялся геномный подход и высокоточное секвенирование, показало, что корсиканские кошки немного похожи на сардинских котов, но все же являются отдельным видом.



Теперь ученые собираются проанализировать большее количество кошек из Сардинии с Ближнего Востока и Средиземноморья, чтобы узнать больше о корсиканском виде.



