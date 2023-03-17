



Ученые обнаружили на Венере действующий вулкан

Недавнее исследование ученых из Университета Аляски в Фербенксе обнаружило на Венере действующий вулкан. Ученые сделали открытие, основываясь на архивных данных, собранных зондом Mage.llan 30 лет назад, сообщает Science.



Ученые обнаружили извержение горы Маат – крупнейшего вулкана на Венере. Исследования показывают, что кальдера вулкана за восемь месяцев выросла из округлой формы площадью около 2,2 квадратных километров до неправильной формы площадью более 3,9 квадратных километров.



Ранее считалось, что только на двух телах солнечной системы есть вулканизм: на Земле и спутнике Юпитера Ио. Венера считалась мертвой планетой, однако последнее открытие ставит этот факт под сомнение.



Венера известна своей густой и турбулентной атмосферой, которая нагревается до экстремальных температур и содержит серную кислоту. Это делает поверхность планеты абсолютно непригодной для жизни.



Однако ученые отмечают, что планета все еще может быть "живой", несмотря на отсутствие подвижных тектонических плит в ее коре. Нагрев ее недр из-за медленного распада радиоактивных элементов может быть причиной длительной вулканической активности.



