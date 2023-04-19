



Ученые обнаружили грибы, способные расщепить пластик за 140 дней

Ученые нашли два штамма грибов, разрушающих за 140 дней полипропилен, из которого производят крышки для бутылок и пищевых контейнеров. Из него состоит до трети всех пластиковых отходов в мире. Об этом пишет Science Alert.



Команда австралийских ученых “накормила” пластиком два вида грибов – Aspergillus terreus и Engyodontium album . От 25 до 27% образцов были уничтожены через 90 дней, а через 140 дней пластик разложился полностью.



Ученые обнаружили уже более 400 микроорганизмов, которые способны естественным путем расщеплять пластик, причем грибы отличаются своей универсальностью и способностью разрушать различные виды синтетических материалов.



Ученые рассчитывают, что этот метод можно будет масштабировать и оптимизировать для работы в промышленных масштабах.