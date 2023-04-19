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Ученые обнаружили грибы, способные расщепить пластик за 140 дней
19.04.2023 04:33 Наталья Богинская

Ученые обнаружили грибы, способные расщепить пластик за 140 дней

Ученые нашли два штамма грибов, разрушающих за 140 дней полипропилен, из которого производят крышки для бутылок и пищевых контейнеров. Из него состоит до трети всех пластиковых отходов в мире. Об этом пишет Science Alert.

Команда австралийских ученых “накормила” пластиком два вида грибов – Aspergillus terreus и Engyodontium album . От 25 до 27% образцов были уничтожены через 90 дней, а через 140 дней пластик разложился полностью.

Ученые обнаружили уже более 400 микроорганизмов, которые способны естественным путем расщеплять пластик, причем грибы отличаются своей универсальностью и способностью разрушать различные виды синтетических материалов.

Ученые рассчитывают, что этот метод можно будет масштабировать и оптимизировать для работы в промышленных масштабах.

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