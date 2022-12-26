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Ученые обнаружили два новых минерала в упавшем в Сомали метеорите
26.12.2022 02:35 Евгения Маркова

Ученые обнаружили два новых минерала в упавшем в Сомали метеорите

Канадские ученые из Университета Альберты идентифицировали два минерала, никогда ранее не встречавшиеся на Земле, в метеорите весом 15,2 метрических тонн.

Куратор университетской коллекции метеоритов Крис Герд получил образец космической породы, чтобы классифицировать его, и заметил, что некоторые части образца нельзя идентифицировать под микроскопом. Ученый обратился за помощью к руководителю лаборатории электронного микрозонда университета Эндрю Лококу, у которого был опыт описания новых минералов. Именно он и определил, что космический камень содержит, по крайней мере, два новых минерала.

Одну из новых пород назвали элалиит - от названия метеорита "Эль-Али", который нашли вблизи одноименного города в центральной части Сомали.

Второму дали имя элькинстантонит - в честь вице-президента Межпланетной инициативы Университета штата Аризона Линди Элкинс-Тантон.

Ученые установили, что оба новых минерала являются фосфатами железа. В то же время исследователи все еще анализируют минералы, чтобы выяснить, какие условия были в метеорите, когда образовался космический камень.

К тому же, по мнению ученых, недавно открытые минералы могут иметь увлекательное потенциальное использование для общества.

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