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Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
09.10.2022 17:33 Евгения Маркова

Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна

Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе – одном из спутников Сатурна, сообщает Xinhua.

Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может быть растворен фосфор – необходимый для биологической жизни элемент. Кроме того, в океане ученые обнаружили углерод, водород, азот, кислород и серу.

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