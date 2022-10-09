



Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна

Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе – одном из спутников Сатурна, сообщает Xinhua.



Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может быть растворен фосфор – необходимый для биологической жизни элемент. Кроме того, в океане ученые обнаружили углерод, водород, азот, кислород и серу.