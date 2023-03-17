



Ученые обещают 250 тысяч долларов за расшифровку древней рукописи

В 79 году н. e. гора Везувий опустошила библиотеку в Геркулануме, которой владел тесть Юлия Цезаря. Ученые обещают вознаграждение за расшифровку рукописи из этой библиотеки, сообщает Gizmodo.



Бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман и некоторые ученые отдадут 250 000 долларов тем, кто с помощью современных технологий сможет расшифровать свитки, найденные на месте библиотеки.



Конкурс называется Vesuvius Challenge. Те, кто примет в нем участие, получат трехмерные рентгеновские снимки с разрешением 8 мкм двух свитков Геркуланума, принадлежащих Французскому институту в Париже, а также сканы и изображения трех кусков папируса с места находки.



Участники должны извлечь текст из этих исторических артефактов, используя любые средства, но смогут получить доступ только к данным, соответствующим верхней половине свитков. Если их методология окажется успешной, команда Vesuvius Challenge предоставит им доступ к другой половине артефактов.



Для того чтобы получить главный приз, команда-победитель должна прочитать четыре отрывка текста с внутренней стороны двух свитков, а работу команды будет оценивать группа, состоящая из технических экспертов, таких как папирологи.



Заинтересованные в участии в конкурсе могут скачать файлы данных свитков и фрагментов папируса на сайте Vesuvius Challenge, а все заявки должны быть отправлены до 31 декабря 2023 года.



