Смертельную бактерию назвали в честь известного актера

Он известен тем, что изображал таких крутых персонажей, как Джон Уик и Нео в "Матрице" и "Джон Уик" - актер Киану Ривза вдохновил ученых назвать смертоносную бактерию в его честь. Исследователи из Института Лейбница в Германии в феврале 2023 года обнаружили новую бактерию, которую записали как "кианумицин", пишет Daily Mail.



Один из ученых Себастьян Гетце заявил, что открытый тип бактерий липопептида настолько эффективно убивает, что они просто обязаны были назвать их "прорыв в науке" в честь Киану Ривза – "смертоносного в своих ролях".



К слову, бактерия не несет никакого вреда для человека, а опасной она является для патогенных грибков на теле людей и грибковых заболеваний растений.



Ривз уже прокомментировал данное решение ученых. На платформе Reddit Ask Me Anything актер написал: "Они должны были назвать ее Джоном Виком… но это достаточно круто… и сюрреалистично для меня. Но спасибо, ученые! Удачи и спасибо, что помогаете нам".