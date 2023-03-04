



Ученые научились печатать ткани прямо в организме пациента

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, представили прототип устройства F3DB, которое может печатать живые клетки во внутренних органах, а также потенциально использоваться как универсальный хирургический эндоскопический инструмент. Об этом сообщает UNSW.



Робот сможет проникать внутрь человека и использовать биочернила из живых клеток как материал для печати. Он способен работать как по введенному алгоритму действий, так и действовать автономно в реальном времени. Ученые рассчитывают, что их разработка поможет совершать операции, не повреждая наружные ткани и проводить диагностику внутренних органов.



Современные методы с использованием печати тканей на 3D-принтере – это всегда риск. Модели, созданные вне тела, могут не подойти пациенту или отторгаться после операции. Не говоря уже о необходимости открытой хирургической операции, что увеличивает риск инфицирования. Роботизированная рука может выстраивать биоматериалы прямо поверх органов, практически не повреждая здоровые ткани пациента. При этом вероятность отторжения минимальна.



Устройство может печатать на относительно больших площадях, например поверхности желудка, сердца или мочевого пузыря, что невозможно сделать другими методами. Изобретение уже тестировали на плоских и изогнутых поверхностях, а также внутри искусственной толстой кишки и поверхности почки свиньи. Результаты показали, что большинство клеток остались живыми. С дальнейшим развитием технология может использоваться медицинскими работниками для доступа к труднодоступным участкам внутри тела через небольшие разрезы кожи или естественные отверстия. Создатели также говорят, что устройство можно сделать тоньше.



“Эта система предлагает потенциал для точной реконструкции трехмерных ран внутри тела, таких как травмы желудочной стенки или повреждения и заболевания толстой кишки”, – объясняют инженеры.



Кроме печати тканей и даже целых органов, врачи смогут также проводить операции. Насадку печатающей головки F3DB можно использовать как разновидность электрического скальпеля, чтобы сначала пометить, а затем вырезать злокачественные образования. Также через сопло может быть направлена вода, чтобы одновременно очистить участок от крови и лишних тканей, а скорейшему заживлению будет способствовать немедленная 3D-печать биоматериала непосредственно во время работы на месте и моментальное транспортирование лекарств в очаг воспаления.



Робота можно использовать и как обычный эндоскоп. Инженеры надеются, что их устройство поступит в больницы через 5-7 лет.