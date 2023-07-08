



Ученые нашли способ предвидеть извержение вулканов

Австралийские ученые проанализировали извержение вулкана Ла-Пальма в 2021 году — самое разрушительное извержение вулкана за всю историю Канарских островов. пишет Iflscience.



Они собрали образцы лавы и изучили их с помощью лазера. Ученые констатировали изменение структуры лавы, ее плотности и температуры с течением времени.



Также они обнаружили ключевое изменение в химическом составе лавы примерно за две недели до окончания извержения. Именно оно объясняет охлаждение массы и ее загустение.



Подобные изменения можно было бы отслеживать как сигнал о прекращении извержений в будущих извержениях по всему миру, пишут исследователи.

