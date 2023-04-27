



Ученые нашли способ извлекать кислород из лунного грунта, - NASA

По данным NASA, ученые нашли способ потенциального извлечения кислорода из почвы, найденной на Луне, что может значительно облегчить будущие миссии на Луну .



Во время эксперимента, проведенного исследователями из Космического центра NASA имени Джонсона в Хьюстоне, кислород впервые был извлечен из смоделированного лунного грунта в вакуумной среде, что называется использованием ресурсов на месте.



“Эта технология может производить на поверхности Луны кислорода в несколько раз больше собственного веса в год, что обеспечит устойчивое присутствие человека и лунную экономику”, — сказал Аарон Паз, старший инженер NASA и руководитель проекта CaRD в Johnson.



Эксперимент является частью исследования, призванного дополнить текущие миссии NASA Artemis , целью которых является возвращение людей на Луну впервые за 50 лет.



Чтобы это видение стало реальностью, крайне важно иметь возможность использовать ресурсы, найденные на Луне. Кислород, например, очевидно, можно использовать для дыхания, но он также полезен в качестве топлива для транспортировки, что может помочь астронавтам оставаться на поверхности Луны в течение более длительного времени.



Так как же команда NASA Carbothermal Reduction Demonstration (CaRD) провела эксперимент. Сначала были созданы условия, приближенные к тем, что были на Луне.



Эксперимент проводился в специальной сферической камере диаметром 15 футов, называемой “Грязной термовакуумной камерой”, в связи с тем, что внутри могут тестироваться нечистые образцы.



Затем они использовали мощный лазер для имитации тепла от концентратора солнечной энергии и расплавили имитатор лунного грунта в карботермическом реакторе. Угарный газ был обнаружен в нагретом грунте с помощью прибора под названием Масс-спектрометр, наблюдающий за лунными операциями (MSolo).



MSolo возьмет с собой две будущие миссии по исследованию Луны в 2023 и 2024 годах, в поисках воды и других ресурсов.



“Наша команда доказала, что реактор CaRD выживет на поверхности Луны и успешно извлечет кислород, — сказала Анастасия Форд, инженер NASA и директор по испытаниям CaRD в Johnson. - Это большой шаг для разработки архитектуры для создания устойчивых человеческих баз на других планетах”.





