



Ученые нашли потенциальный способ лечения болезни Альцгеймера

Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) открыли потенциальное лечение болезни Альцгеймера и устранение некоторых нейродегенеративных изменений, вызванных этим заболеванием.



Новое лечение было подробно описано в исследовании , опубликованном в среду в журнале PNAS.



Новое лечение с использованием пептидов взаимодействует с ферментом CDK5. Фермент CDK5 сверхактивен в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера . К счастью, пептид не проявляет признаков реакции с основным ферментом CDK1, имеющим структурное сходство с CDK5.



Новое лечение прошло испытания на животных и показало многообещающие результаты. Исследователи лечили мышей пептидом, и пептид вызвал значительное снижение нейродегенерации и повреждения ДНК в головном мозге.



После лечения у мышей наблюдалось снижение мутаций тау-патологий и потери нейронов. Исследователи также наблюдали улучшения в поведении: мыши, получавшие лечение, лучше справлялись с тестами в лабиринте, основанными на пространственной памяти.



Исследователи также смогли увидеть, что пептид способен проникать через гематоэнцефалический барьер и достигать нейронов гиппокампа.



Введенный пептид также приводил к экспрессии 20 генов, которые обычно активируются регуляторами генов MEF2. Эти гены могут быть устойчивыми к когнитивным нарушениям в мозгу людей с клубками TAU.



“Дальнейшая разработка таких ингибиторов пептидов в направлении ведущего терапевтического кандидата, если будет доказано, что они селективны в отношении мишени и относительно свободны от клинических побочных эффектов, может в конечном итоге привести к новым методам лечения нейродегенеративных расстройств, начиная от болезни Альцгеймера и заканчивая лобно-височной деменцией и болезнью Паркинсона”, — говорит Стюарт Липтон, профессор неврологии Scripps Research, в интервью MIT News.



Другие методы лечения используют молекулярное лечение, которое сопровождается сильными побочными эффектами. Однако, используя пептид с идентичной последовательностью CDK5, ученые смогли снизить нагрузку на лечение.



Исследователи планируют провести дальнейшее тестирование, чтобы увидеть, какие формы деменции могут получить пользу от этого лечения. Они планируют протестировать новое лечение деменции, вызванной ВИЧ, когнитивных нарушений, связанных с диабетом, и лобно-височной деменции.



