



Ученые нашли первое доказательство вращения черной дыры

Международной группе исследователей удалось получить первое прямое доказательство вращения черной дыры после проведения анализа снимков, сделанных на протяжении более 20-ти лет.



Ученые из Японии, Южной Кореи, Китая и других стран опубликовали результаты своих открытий в научном журнале Nature.



Эксперты использовали сеть радиотелескопов по всему миру для наблюдения за черной дырой в центре галактики М87, которая расположена на удалении 55 млн световых лет от Земли. На полученных снимках видна мощная струя, вырывающаяся из черной дыры почти со скоростью света.



По словам исследователей, анализ данных показал, что направление струи меняется примерно за 11-летний период, передает NHK.



Эти открытия подтверждают результаты расчетов с помощью суперкомпьютера, проведенных Национальной астрономической обсерваторией Японии на основе теоретического моделирования того, что черная дыра вращается.