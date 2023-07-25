



Ученые нашли объяснение адской жаре в США и Европе

Ученые подтвердили, что экстремальная жара, охватившая Европу и США, является следствием изменения климата из-за деятельности человека.



По данным ВВС, об этом говорится в результатах исследования, которое провели несколько университетов под эгидой World Weather Attribution.



По словам ученых, жара не была бы такой экстремальной в северном полушарии, если бы не выбросов парниковых газов.



Исследователи отметили, что интенсивная жара участилась из-за глобального потепления. Например, в Китае, если бы не деятельность человека, такие экстремальные эпизоды могли бы случаться раз в 250 лет. А в США и Европе температура и вовсе бы не достигала критических точек.



"Если не прекратить сжигание ископаемого топлива в ближайшее время, эти события станут еще более частыми, более жаркими и более продолжительными", — сказано в исследовании.



