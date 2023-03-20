



Ученые нашли новые доказательства, что мать Леонардо да Винчи была рабыней

Леонардо да Винчи, возможно, был сыном получившей свободу рабыни, как заявил на этой неделе профессор Неаполитанского университета Карло Вечче. Хотя это была давняя теория, Векче, возможно, нашел наиболее убедительные доказательства.



Новая книга Вечче “Улыбка Катерины” рассказывает об открытии происхождения да Винчи, которое вызвало споры среди экспертов.



Да Винчи больше всего известен своими произведениями искусства и футуристическими экспериментами, которые были новаторскими в то время. Родившийся в 1452 году, он стал большим источником исторических дебатов, поскольку до сих пор исследователи сошлись только в том, когда был его день рождения, и в именах его родителей.



Считается, что отцом да Винчи был флорентийский нотариус по имени Пьеро да Винчи, а его матерью — тосканская крестьянка по имени Катерина. Вечче теперь предполагает, что Катерина была освобожденным порабощенным человеком.



“Мать Леонардо была рабыней-черкеской… взятой из дома в Кавказских горах, несколько раз проданной и перепроданной в Константинополе, затем в Венеции, прежде чем прибыть во Флоренцию. В итальянском городе она познакомилась с молодым нотариусом Пьеро (Петром) да Винчи, а их сына звали Леонардо” - сказал Вечче AFP.



Вечче основывал свои утверждения на документе, написанном отцом да Винчи. Документ, датированный 1452 годом, призывал к освобождению Катерины, "чтобы вернуть ей свободу и человеческое достоинство".



Вечче полагал, что документ доказывает, что отец художника "любил Катерину, когда она была еще рабыней, который дал ей этого ребенка по имени Леонардо и (был) также человеком, который помог ее освободить".



В поддержку этой находки историк Паоло Галлуцци из научной академии Линчеи в Риме сказал, что документ был “самым убедительным”.



Далее Галлуцци объяснил, что, несмотря на высокое качество документов, некоторые сомнения все же есть из-за отсутствия ДНК.



