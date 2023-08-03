



Ученые нашли "инопланетное оружие", созданное 3000 лет назад

В Швейцарии ученые обнаружили оружие, изготовленное из "инопланетного железа", возрастом примерно в 3000 лет.



По данным Daily Mail, наконечник стрелы, сделанный из метеорита, был найден исследователями из Бернского университета в древнем городище под названием Мёриген.



По словам геологов, в составе этого оружия содержался алюминий-26 - изотоп, который не встречается на Земле. Этот материал был в ранней Солнечной системе.



Ученые утверждают, что только три метеорита с подобным сочетанием металлов упали на Землю примерно в одно и то же время в Европе: один - в Чехии, второй - в Испании и третий в Эстонии. По версии исследователей, найденное в Швейцарии оружие, вероятнее всего, содержало элементы того метеорита, который упал в Эстонии.



Наконечник был изготовлен из железного метеорита, состоящего в основном из минералов камасита и тэнита, которые попадают на Землю из Космоса. Железные метеориты происходят из ядер древних планет, которые были разрушены около 4,5 миллиардов лет назад в результате катастрофических столкновений во время формирования нашей Солнечной системы.



Ученые считают, что наконечник стрелы - родом из Эстонии. Они предполагают, что люди продавали это оружие по тем же маршрутам из Прибалтики, что и янтарь.