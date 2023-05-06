



Ученые NASA считают, что в крупнейших спутниках Урана могут быть океаны

Недавний анализ, проведенный космическим кораблем NASA, привел ученых к выводу, что четыре крупнейших спутника Урана содержат воду. Считается, что у этих спутников есть океанический слой , который существует между ледяной корой и ядром, и они могут быть углублены на много миль.



У Урана есть по крайней мере 27 спутников, пять из которых большие: Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон и Миранда. Согласно недавнему рецензируемому исследованию ученых NASA, считается, что четыре крупнейших из них обладают способностью удерживать тепло, вызванное радиоактивным распадом. Другие спутники недостаточно большие, чтобы удерживать достаточно тепла, и уж точно недостаточно, чтобы уберечь возможный океан внутри от замерзания.



Спутники Ариэль и Титания являются двумя из крупнейших для Урана, их длина составляет от 720 до 980 миль.



Данные, собранные в ходе опроса ученых NASA, помогли определить приоритеты дальнейших исследований Урана, чтобы лучше понять загадочную систему, окружающую планету. Это открытие может даже проложить путь к дальнейшим исследованиям за пределами спутников далекой планеты.



Исследование по-новому взглянуло на данные, обнаруженные в результате многочисленных пролетов Урана, начиная с 1980-х годов. Каждый из космических кораблей открывал океанские миры. Они также помогли понять химию и геологию некоторых ледяных спутников Сатурна и Плутона, которые примерно такого же размера, как спутники Урана.



Одна из целей, которую поставили перед собой участвующие исследователи, заключалась в том, насколько пористыми являются поверхности спутников Урана. Исследование показало, что спутники изолированы для удерживания тепла, достаточного для того, чтобы вместить процветающий океан, а также стать потенциальным источником тепла для скалистых мантий. Эти мантии выделяли бы тепло, которое могло бы сделать обитаемыми даже спутники, особенно на Титании и Обероне.



Однако не все крупнейшие спутники Урана могут содержать воду. Миранда, самая внутренняя и пятая по величине луна, показала в недавнем тепловом моделировании, что если вода и была в ней, то она, вероятно, не продержалась долго и, вероятно, уже замерзла.



Внутреннее тепло — не единственный фактор, поддерживающий предполагаемые океаны этих больших спутников. Считается, что они содержат хлориды и аммиак, известный своей способностью действовать как антифриз. Также считается, что они содержат достаточно соли для поддержания внутренних океанов.



“Нам необходимо разработать новые модели для различных предположений о происхождении спутников, чтобы планировать будущие наблюдения”, — говорят ученые.



