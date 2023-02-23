



Ученые: младенцы превосходят ИИ в "психологии здравого смысла"

Младенцы превосходят искусственный интеллект в возможностях определить мотивы, управляющие поведением других людей.



Это выяснили ученые Нью-Йоркского университета в ходе исследования, которое проводилось группой психологов. Результаты были обнародованы в журнале Cognition.



"Взрослые и даже младенцы могут легко сделать надежные выводы о том, что движет действиями других людей. Новая идея поставить младенцев и ИИ лицом к лицу для решения одних и тех же задач позволяет исследователям лучше описывать интуитивные знания младенцев о других людях и предлагать способы интеграции этих знаний в ИИ", — рассказала профессор Мойра Диллон с факультета психологии Нью-Йоркского университета и старший автор исследования.



Ученые провели серию экспериментов с участием 11-месячных младенцев и сравнили их ответы с ответами нейронных сетей. Для этого они использовали "Эталон детской интуиции" (BIB) — шесть задач, исследующих психологию здравого смысла. BIB был разработан для тестирования интеллекта как младенцев, так и машин. Младенцы в Zoom смотрели серию видеороликов с простыми анимированными фигурами, движущимися по экрану. Действия фигур имитировали человеческое поведение и принятие решений посредством поиска объектов на экране. Аналогичный эксперимент был проведен с нейросетью.



Результаты показали, что младенцы распознают человеческие мотивы даже в упрощенных действиях анимированных фигур. Они предсказывали, что эти действия обусловлены скрытыми, но последовательными целями, например, поиском на экране одного и того же объекта независимо от того, в каком месте он находится.



По словам исследователей, понимание намерений, целей, предпочтений и рациональности, лежащих в основе действий других людей, показало, что младенцы способны приписывать цели другим, ожидая от людей рационального и эффективного их достижения. Способность делать такие прогнозы имеет основополагающее значение для понимания человеческого социального интеллекта.



В свою очередь, ИИ не хватает гибкости в распознавании различных контекстов и ситуаций, определяющих поведение человека.