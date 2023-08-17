



Ученые: мертвые мухи оказались полезны

Исследователи сделали открытие, что мертвых мух можно превратить в биоразлагаемый пластик.



По словам главного исследователя из Техасского университета A&M Карен Вули, группа ученых в течение 20-ти лет разрабатывала методы преобразования натуральных продуктов, таких как глюкоза, полученная из сахарного тростника или деревьев, в разлагаемые, усваиваемые полимеры, которые не сохраняются в окружающей среде.



"Но эти натуральные продукты собираются из ресурсов, которые также используются для производства продуктов питания, топлива, строительства и транспорта", - отметила научная сотрудница.



Оказывается, можно использовать отходы, оставшиеся от выращивания мух-солдат. Личинки мух содержат белки и другие питательные соединения, поэтому их выращивают на корм животным, они также расщепляют отходы. Однако взрослые мухи менее полезны и выбрасываются после их короткой жизни, пишет The Guardian.



Исследователи обнаружили, что хитин, полимер на основе сахара, является основным компонентом мух и укрепляет панцирь или экзоскелет насекомых и ракообразных. Хитиновый порошок, полученный от мух, оказался более чистым и не вызывает аллергии, чем порошок из ракообразных.



Из продуктов от мух ученые создали гидрогель, который может поглощать воду в 47 раз больше своего веса всего за одну минуту. Этот продукт можно использовать в почве пахотных земель для улавливания паводковых вод и последующего медленного выделения влаги во время засухи.



Ученые надеются, что вскоре они смогут создавать из мух биопластики, такие как поликарбонаты или полиуретаны, сделанные из нефтехимических продуктов. Эти пластмассы не будут способствовать проблеме пластикового загрязнения.