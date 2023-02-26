



Ученые открыли ключ к устойчивым к засухе сортам пшеницы

Выращивание пшеницы в засушливых условиях для производства хлеба, которым можно было бы накормить голодных, в будущем может стать проще благодаря новым генетическим исследованиям, проведенным в Университете Хайфы и Калифорнийском университете в Дэвисе.



Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Communications, международная группа ученых обнаружила, что правильное количество копий определенных генов может стимулировать более длительный рост корней, позволяя растениям пшеницы получать воду более глубоко.



“Исследование предоставляет новые инструменты для изменения архитектуры корней пшеницы, чтобы они могли выдерживать засушливые условия”, — сказал Гилад Габай, доктор наук Калифорнийского университета и автор статьи.



По его словам, растения, которые могут адаптироваться к условиям маловодья, будут иметь ключевое значение для выращивания достаточного количества зерна для населения в условиях глобального потепления.



До сих пор мало что было известно о генах, влияющих на корневую структуру пшеницы. Открытие семейства генов, известного как OPRIII, и того, что разные копии этих генов влияют на длину корня, является важным шагом.



“Точная настройка дозы генов OPRIII может позволить нам создать корневую систему, адаптированную к засухе, нормальным условиям и различным сценариям“— пояснил Габай. Знание правильной комбинации генов означает, что исследователи могут искать сорта пшеницы, которые имеют эти естественные вариации, и селекционировать их для использования производителями, высаживающими растения в маловодных условиях.



