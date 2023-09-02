



Ученые создают синтетический алкоголь Alcarelle, не вызывающий похмелье

Ученые создают синтетический алкоголь под названием Alcarelle, который не вызывает негативных побочных эффектов.



В отличие от алкоголя, который воздействует на все рецепторы гамма-аминомасляной кислоты в мозгу, Alcarelle связывается только с теми рецепторами, которые отвечают за положительное воздействие - приподнятое настроение и общительность. Синтетический алкоголь не будет затрагивать рецепторы, которые дают негативный эффект - агрессию, головные боли, нарушение памяти, проблемы с печенью в долгосрочной перспективе.



При этом напиток будет доставлять расслабляющий эффект. Употребление большого объема такого алкоголя не приведет к тяжелому опьянению. Вещество не метаболизируется в печени и покидает организм в течение нескольких часов.





