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Ученые создают синтетический алкоголь Alcarelle, не вызывающий похмелье
02.09.2023 12:32 Дара Киевская

Ученые создают синтетический алкоголь Alcarelle, не вызывающий похмелье

Ученые создают синтетический алкоголь под названием Alcarelle, который не вызывает негативных побочных эффектов.

В отличие от алкоголя, который воздействует на все рецепторы гамма-аминомасляной кислоты в мозгу, Alcarelle связывается только с теми рецепторами, которые отвечают за положительное воздействие - приподнятое настроение и общительность. Синтетический алкоголь не будет затрагивать рецепторы, которые дают негативный эффект - агрессию, головные боли, нарушение памяти, проблемы с печенью в долгосрочной перспективе. 

При этом напиток будет доставлять расслабляющий эффект. Употребление большого объема такого алкоголя не приведет к тяжелому опьянению. Вещество не метаболизируется в печени и покидает организм в течение нескольких часов. 


 

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