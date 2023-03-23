



Ученые исследовали ДНК Бетховена и узнали о болезнях композитора

Ученые проанализировали ДНК Бетховена, используя образцы волос, чтобы лучше изучить проблемы со здоровьем композитора. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.



Анализ исследователей показал, что ни утрата слуха, ни нередкие трудности с желудком не были вызваны генами Бетховена. Однако болезнь печени, которая, в конце концов, привела к его смерти, вероятно, имела генетическую основу и была вызвана длительной инфекцией гепатита В.



Кроме того, исследователи обнаружили, что кто-то со стороны отца Бетховена имел внебрачную связь, приведшую к рождению ребенка. Возможно, это был даже отец Бетховена, что потенциально делает композитора внебрачным сыном.



Работа была вдохновлена желанием Бетховена, высказанным в документе 1802 г., где он просил, чтобы врачи исследовали причину его потери слуха и обнародовали результаты. Исследователи не смогли связать проблемы со слухом или кишечником Бетховена с его генами. Однако они не исключили полностью генетическую причину.



Это означает, что другие теории, связанные с заметной потерей слуха Бетховеном, все еще остаются. Одна из них – отосклероз. Другая – болезнь Педжета. Эти заболевания могут иметь генетический аспект.



Собрав всю информацию воедино, исследователи полагают, что болезнь печени Бетховена была вызвана сочетанием его генов, хорошо задокументированного и продолжительного алкоголизма и вируса гепатита В.



