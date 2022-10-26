



Ученые используют магнитное поле Земли для подтверждения библейских историй

Согласно заявлению, опубликованному во вторник Тель-Авивским университетом, израильский научный прорыв позволил исследователям проверить библейские рассказы о войнах между древними еврейскими царствами и их врагами, пишет JNS.org



Исследователи изучили археологические находки, содержащие магнитные минералы, которые при нагревании или сжигании регистрируют локальное магнитное поле. Таким образом, эти магнитные записи можно использовать для датирования пожаров, сопоставляя их с сообщениями о военных кампаниях, что напоминает радиоуглеродное датирование.



Согласно заявлению, используя такие записи, совместное исследование TAU и Еврейского университета в Иерусалиме, в котором приняли участие около 20 исследователей из разных стран и дисциплин, смогло точно датировать слои разрушения на 17 археологических памятниках по всему Израилю.



Исследователи смогли реконструировать направление и интенсивность магнитного поля Земли в обгоревших остатках на различных местах сражений, что позволило им сопоставить даты пожаров с библейскими описаниями сражений между Израилем и Иудеей, двумя древними еврейскими царствами, которые образовались после разделение объединенной израильской монархии и армий древнего Египта, Арама, Ассирии и Вавилона.



"Находки указывают, например, что армия Азаила, царя Арам-Дамаска, несет ответственность за разрушение нескольких городов — Тель-Рехов, Тель-Заит и Хорват-Тевет", — говорится в заявлении. Кампания Азаила также привела к разрушению филистимского города Гефа, событие, описанное в Библии.



"В то же время исследование опровергает господствующую теорию о том, что Азаил был завоевателем, разрушившим Тель-Бет-Шан. Другие геомагнитные данные показывают, что города в Негеве были разрушены идумеянами, которые воспользовались разрушением Иерусалима и Царства Иудеи вавилонянами", — говорят исследователи.

