



Ученые: использование маски для глаз во время сна полезно

Если вы хотите проснуться более подготовленным к новому дню: наденьте маску для глаз, пишет Sciencealert.



Согласно новому исследованию, в котором приняли участие 122 участника, блокировка внешнего света во время сна может улучшать внимательность и память на следующий день.



Авторы исследования из научных учреждений Великобритании, Италии и США говорят, что это еще одно свидетельство связи между светом и сном, и что контроль над первым может помочь в управлении вторым.



“Внешний свет может влиять на структуру и время сна. Мы исследовали, как ношение маски для глаз, блокирующей свет во время ночного сна, влияет на память и бдительность, изменения, которые могут принести пользу в повседневных задачах, таких как учеба или вождение”, — пишут исследователи в своей статье, опубликованной в журнале Sleep .



Лабораторные тесты показали, что участники, которые спали в маске для глаз, лучше справлялись с заданием на ассоциацию пар слов, которое измеряет способность вспоминать события и переживания. Они также показали лучшие результаты в тесте, измеряющем время реакции.



Также тест на ассоциацию показал, что ношение маски для глаз помогает в изучении новой информации.



Согласно анкетам, заполненным участниками исследования, ношение маски для глаз не влияло на время или продолжительность сна.



Это исследование показывает, что маска для глаз может улучшить сон. Поскольку так много наших повседневных задач требуют бдительности и более высокой производительности памяти, возможно, стоит подумать о том, чтобы попробовать их в своей ночной рутине.



“Учитывая нынешнюю атмосферу лайфхаков, мониторинга сна и когнитивных усилителей, наши результаты показывают, что маска для глаз является простым, экономичным и неинвазивным способом сделать ночной сон еще полезнее”, — пишут исследователи .



