



Ученые бьют тревогу: в Европе может проснуться самый опасный "супервулкан"

Спящий вулкан Кампи-Флегрей в Италии, который называют самым опасным "супервулканом" Европы, может очнуться. Беспокойство выразили ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает Space.com.



Кальдера (образовавшиеся в результате провала вершины вулкана) спящего "супервулкана" в Европе ныне является западной частью города Неаполь.



Там расположены Флегрейские поля (огненные, горячие поля), насчитывающие 24 кратера, вблизи которых обитают около полумиллиона итальянцев. Более 1,5 миллионов человек живут над большим подземным комплексом вулкана.



По словам ученых, с каждым годом кора кальдеры становится тоньше и слабеет, что может свидетельствовать о том, что вулкан способен проснуться.



Последнее извержение вулкана было в 1538 году. Ученые прогнозируют: если это произойдет снова, вулкан может поднять цунами высотой 33,5 метра, а также распространить шлейф серы и токсичного пепла, что может "погрузить Землю в глобальную зиму".



Отмечается, что вулкан активизировался с середины ХХ века с всплеском повышенной активности в 1950-х, 1970-х и 1980-х годах. Последнее десятилетие учёные фиксируют очередной период активности.



Земля под городом Поццуоли, расположенный на вершине вулкана, ежегодно поднимается на 10 сантиметров. С 1950-х она поднялась на четыре метра, говорят ученые.



На Флегрейских полях постоянно происходят легкие землетрясения. В апреле этого года зафиксировали их рекордное количество – 600.



Чтобы определить, насколько возможно новое извержение вулкана, исследователи объединили сейсмические данные с измерениями подъема грунта. Они определили, что кора над флегрейскими полями не сгибается под давлением, а ломается.



Согласно исследованию бурление подземного газа и магмы с 1950-х годов медленно сгибает и ослабляет кору вулкана. Это может свидетельствовать о том, что даже несмотря на то, что землетрясения в регионе не так сильны, более слабые породы могут разрушиться при меньших нагрузках.



В то же время ведущий автор исследования Кристофер Килберн отмечает, что говорить о неизбежности извержения нельзя. По его словам, есть два условия, по которым ученые не могут точно прогнозировать извержение вулкана.



В частности, чтобы проснуться, газы вулкана должны накапливаться быстрее, чем они могут получиться, а магма должна иметь возможность быстро двигаться сквозь кору, где образовалась трещина.