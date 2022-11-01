Ученые бьют тревогу: синие киты съедают миллионы кусков пластика в день
Синие киты потребляют до 10 миллионов кусков микропластика, которым человечество засоряет океан, ежедневно.
По данным RFI, к такому выводу пришли ученые из США в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.
Исследователи наблюдали за передвижением 191 голубого, полосатого финвала и горбатого кита у побережья Калифорнии.
Млекопитающие питались на глубине от 50 до 250 метров. По словам ученых, там находится наибольшая концентрация микропластика.
Согласно подсчетам, в год кит поглощают более миллиарда кусков пластика. А ща день одна особь съедает до 43,6 кг.