Новости » Наука и Технологии
Ученые бьют тревогу: синие киты съедают миллионы кусков пластика в день
01.11.2022 21:31 Алина Груднева

Ученые бьют тревогу: синие киты съедают миллионы кусков пластика в день

Синие киты потребляют до 10 миллионов кусков микропластика, которым человечество засоряет океан, ежедневно.

 
По данным RFI, к такому выводу пришли ученые из США в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.
 
Исследователи наблюдали за передвижением 191 голубого, полосатого финвала и горбатого кита у побережья Калифорнии.
 
Млекопитающие питались на глубине от 50 до 250 метров. По словам ученых, там находится наибольшая концентрация микропластика.
 
Согласно подсчетам, в год кит поглощают более миллиарда кусков пластика. А ща день одна особь съедает до 43,6 кг.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы