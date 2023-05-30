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Ученые бьют тревогу: ИИ может уничтожить человечество
30.05.2023 20:54 Алина Груднева

Ученые бьют тревогу: ИИ может уничтожить человечество

Группа ученых и технических руководителей предупредила об угрозе исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта.

По данным The Wall Street Journal, об этом говорится в отчете Центра безопасности ИИ.

"Снижение риска угрозы исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта должно быть глобальным приоритетом, наряду с другими рисками социального масштаба, такими как пандемия и ядерная война", — сказано в заявлении.

По словам экспертов, угрозу для человечества представляет неуправляемый искусственный интеллект, который значительно развился в последние годы. Они опасаются, что боты вызовут распространение фейковой информации и панику по всему миру, что приведет к глобальной катастрофе.

Под таким прогнозом подписались гендиректор OpenAI, разработавшей ChatGPT, Сэм Альтман, главный технический директор Microsoft Кевин Скотт, руководители Google AI, лидеры Skype и Quora и другие.

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