



Ученые бьют тревогу: ИИ может уничтожить человечество

Группа ученых и технических руководителей предупредила об угрозе исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта.



По данным The Wall Street Journal, об этом говорится в отчете Центра безопасности ИИ.



"Снижение риска угрозы исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта должно быть глобальным приоритетом, наряду с другими рисками социального масштаба, такими как пандемия и ядерная война", — сказано в заявлении.



По словам экспертов, угрозу для человечества представляет неуправляемый искусственный интеллект, который значительно развился в последние годы. Они опасаются, что боты вызовут распространение фейковой информации и панику по всему миру, что приведет к глобальной катастрофе.



Под таким прогнозом подписались гендиректор OpenAI, разработавшей ChatGPT, Сэм Альтман, главный технический директор Microsoft Кевин Скотт, руководители Google AI, лидеры Skype и Quora и другие.