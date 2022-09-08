



Ученые: бесконтактные термометры работают менее точно на темнокожих людях

Новое исследование показало, что современные бесконтактные (лобные) термометры, используемые для измерения температуры тела на лбу, могут работать иначе, если речь идет о темнокожих людях.



Согласно результатам исследования, такие термометры могут быть менее точными при измерении температуры у темнокожих людей, сообщает CNN.



Исследователи из Университета Эмори в Атланте и Медицинской школы Джона А. Бернса Гавайского университета в Гонолулу изучили эффективность лобных и оральных термометров при выявлении лихорадки у 2031 темнокожего и 2344 белых пациентов с инфекциями. Распространенность лихорадки, обнаруженная у темнокожих пациентов, составила 10,1% при использовании лобного термометра по сравнению с 13,2% при использовании орального термометра. А вот среди белых пациентов распространенность составила 10,8% при височной и 10,2% при оральной.



Новое исследование предполагает, что до 23% случаев лихорадки у темнокожих пациентов могут остаться незамеченными при использовании таких термометров.



Ученые пришли к выводу, что такая ситуация может привести к тому, что лихорадка у темнокожих пациентов будет чаще оставаться незамеченной, и впоследствии болезнь может быть неправильно диагностирована или даже не лечиться.