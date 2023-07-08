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Ученые: Африка может разделится надвое
08.07.2023 14:20 Ирина Демьянова

Ученые: Африка может разделится надвое

Признаки разлома континента наблюдаются в виде огромных трещин, появившихся на поверхности, пишет Daily Mail. Один из таких расколов возник в 2005 году на территории Эфиопии, а сейчас его протяженность превышает 55 километров. 

Такая же ситуация через три года повторилась в Кении, заставив людей покинуть дома.

Образование и расширение трещин связано с удалением двух тектонических плит друг от друга. Это может привести к отделению от основного материка земель Сомали, половины Эфиопии, Кении и Танзании. Через 20-30 миллионов лет между частями появится водный бассейн, сравнимый с Красным морем, который со временем увеличится.


  Ученые давно предсказали, что Африка разделится на две части, образуя новый континент с Сомали и половиной Эфиопии, Кенией и Танзанией. Красная линия показывает, где находится Восточно-Африканский разлом и какие страны отделятся от него.

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