



Ученые: Африка может разделится надвое

Признаки разлома континента наблюдаются в виде огромных трещин, появившихся на поверхности, пишет Daily Mail. Один из таких расколов возник в 2005 году на территории Эфиопии, а сейчас его протяженность превышает 55 километров.



Такая же ситуация через три года повторилась в Кении, заставив людей покинуть дома.



Образование и расширение трещин связано с удалением двух тектонических плит друг от друга. Это может привести к отделению от основного материка земель Сомали, половины Эфиопии, Кении и Танзании. Через 20-30 миллионов лет между частями появится водный бассейн, сравнимый с Красным морем, который со временем увеличится.





