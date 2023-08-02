



Uber создает свой чат-бот на базе ИИ

Интеграция чат-ботов на основе искусственного интеллекта становится все более популярным трендом среди компаний, предоставляющих услуги в сфере доставки и обслуживания. Эти боты позволяют автоматизировать и улучшить общение с клиентами, обеспечивая более эффективное и быстрое обслуживание.



Вот и Uber разрабатывает чат-бот на основе искусственного интеллекта для интеграции в свой сервис, сообщает Bloomberg. Вероятно, таким образом компания стремится улучшить опыт пользования своим приложением, в частности, улучшить процесс заказа и обслуживания клиентов, сделав его более удобным и интуитивным.



"Мы работаем над этим прямо сейчас", – сказал главный исполнительный директор Дара Хосровшахи. Однако подробностей о том, что именно сможет делать чат-бот, он не представил, а лишь подчеркнул, что Uber уже активно использует искусственный интеллект в своем бизнесе.



Аналогичные разработки ведутся и в других компаниях. Так DoorDash и Instacart также создают чат-боты с использованием искусственного интеллекта.



Такие инновации открывают новые перспективы для улучшения качества обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов. Внедрение чат-ботов на основе искусственного интеллекта в приложения компаний, таких как Uber, DoorDash и Instacart, поможет сделать процессы обслуживания более удобными и эффективными, что в итоге приведет к повышению их конкурентоспособности на рынке.