



У россиян обнаружили генетическую мутацию, вызывающую депрессию





Ученые обнаружили в российской популяции новую генетическую мутацию, связанную с депрессией и воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника). Исследование провели специалисты медико-генетического центра Genotek, национального исследовательского университета ИТМО, медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, а также медицинского исследовательского центра имени А.В. Алмазова.



Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация, предрасполагающая к депрессии. Оказалось, что она встречается у 1 из 10 пациентов, то есть частота составила 10,9%.



Далее ученые установили, что ген MAGI2 имеет связь с поддержанием гомеостаза кишечника, который нарушается при синдроме раздраженного кишечника, а также участвует в нервной взаимосвязи мозга и кишечника. Это указывает на потенциальную связь развития депрессии и нарушением оси мозг-кишечник.



Синдром раздраженного кишечника СРК – функциональное расстройство кишечника, которое сопровождается проблемами с перевариванием пищи, дискомфортом и болями в животе длительностью более трех месяцев. Синдром часто связывают с психоэмоциональным состоянием человека – повышенной тревожностью, депрессией, расстройством сна и хронической усталостью.



Болезнь Крона – хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Воспалительный процесс может возникать в любых отделах ЖКТ. Одними из провоцирующих факторов патологии являются генетика, вредные привычки и стресс.