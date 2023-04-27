



У пациентов с сотрясением сохраняется черепно-мозговая травма даже через полгода

Согласно новому исследованию, у 45% людей, получивших сотрясение головного мозга, через 6 месяцев сохраняются симптомы черепно-мозговой травмы. Это справедливо даже для сотрясений, классифицируемых как легкие.



Исследование, опубликованное во вторник в рецензируемом журнале Brain , проливает свет на важность понимания долгосрочных последствий сотрясений мозга , даже легких.



Доктор Эммануэль Стаматакис, автор исследования из Кембриджского университета, отметил, что исследование проводится в то время, когда в мире наблюдается рост травм головного мозга.



“Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев легкой черепно-мозговой травмы, особенно в результате падений среди нашего стареющего населения и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий в странах с низким и средним уровнем дохода”, — сказал Стаматакис.



“В настоящее время у нас нет четкого способа выяснить, у кого из этих пациентов будет быстрое выздоровление, а у кого потребуется больше времени, а сочетание чрезмерно оптимистичных и неточных прогнозов означает, что некоторые пациенты рискуют не получить надлежащего ухода за своими симптомами”, - отметил ученый.



Исследовательская группа изучила данные МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 108 пациентов с легкой черепно-мозговой травмой и сравнила их со сканированием 76 здоровых добровольцев.



Пациенты с когнитивными проблемами, такими как проблемы с памятью, показали повышенную связь между таламусом и областями мозга, богатыми нейротрансмиттером норадреналином. Между тем, пациенты с эмоциональными симптомами, такими как депрессия или раздражительность, демонстрировали большую связь с областями мозга, богатыми серотонином.



Стаматакис пришел к выводу: “Мы знаем, что уже существуют лекарства, воздействующие на эти химические вещества мозга, поэтому наши результаты дают надежду на то, что в будущем мы сможем не только предсказать прогноз пациента, но и предложить лечение, нацеленное на него и специфические симптомы. Такой персонализированный подход к лечению может значительно улучшить качество жизни тех, кто страдает от долгосрочных последствий сотрясения мозга”.



