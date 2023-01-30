



Американцы придумали уникальную установку по переработке ОЯТ

Американская компания Oklo представила план лицензирования проекта установки по переработке ядерного топлива



Этот завод станет первым в своем роде и будет предназначен для переработки отработанного ядерного топлива, все еще имеющего до 90% энергетического содержания, которое можно использовать для удовлетворения энергетических потребностей США.



В компании заявили, что это предприятие будет способно перерабатывать использованное ядерное топливо из собственных реакторов компании Oklo, разработкой которых она занимается, а также реакторов других компаний.



Отработанное ядерное топливо можно переработать примерно на 95%, а благодаря энергии, имеющейся в ядерных отходах, можно удовлетворять энергетические потребности Соединенных Штатов в течение более 150 лет.