



У морских птиц обнаружили новую болезнь, вызванную пластиком

Новую болезнь – пластилез – у морских птиц обнаружили специалисты Музея естествознания в Лондоне. Они назвали ее первым зарегистрированным случаем фиброза у животных, вызванного непосредственно пластиком. Об этом пишет The Guardian.



Когда птицы глотают маленькие кусочки пластика, это вызывает воспаление пищеварительного тракта. Со временем постоянное воспаление приводит к образованию рубцов и изменений в тканях, что влияет на пищеварение, рост и выживание птиц. Такие рубцы уже имеют птицы разного возраста. Из-за болезни они также могут стать более уязвимыми к инфекциям и паразитам.



Ученые отмечают, что природные материалы, найденные ранее в желудках птиц, такие как пемза, не вызывали таких же проблем.



